إريتريا في قلب مصر من الأربعينيات.. القاهرة احتضنت مقر جبهة التحرير 1960.. فتحت الإذاعة المصرية كمنبر لقيادات الثورة.. دعمتها لتحقيق الاستقلال عام 1993

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإريترية أسمرة ظهر اليوم وكان الرئيس أسياس أفورقى على رأس مستقبلية.

وستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

الرئيس أسياس أفورقى يستقبل الرئيس السيسى، فيتو

وذكرت تقارير وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أسمرة، أمس الأربعاء، وكان في استقباله نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث كشفت التقارير أن زيارة الرئيس الصومالي إلى أسمرة هدفها المشاركة في قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا.

ويأتى إهتمام مصر بأريتريا فى ضوء عمل القاهرة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الأفريقية "نيباد".رتقبة.

كما أن الموقع الجغرافى لإريتريا في الوقت الذي تسيطر فيه مصر على المناطق الشمالية للبحر الأحمر، بما في ذلك قناة السويس التي ترتبط بالبحر الأبيض المتوسط، تقع إريتريا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

و شهدت مرحلة جديدة من التطور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التقى بنظيره الإريتري أسياس أفورقي عدة مرات في السنوات الأخيرة.

قمة ثلاثية بين مصر و أريتريا والصومال، فيتو

العلاقات المصرية مع أريتريا

وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993، وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح علي علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية. وبعد استقلال إريتريا، شاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وإهتمت مصربشكل ملحوظ بالقضية الإريترية بدءًا من الأربعينيات فى القرن الماضي وتبلور ذلك فى اتخاذ القاهرة مقرًا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية فى يوليو 1960.

وبعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا، رحبت مصر بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية بين القاهرة وأسمره. وكان للدبلوماسية المصرية دور بارز عندما نشأت حرب حدودية بين إريتريا وإثيوبيا امتدت لعامين (1998-2000)، حيث سعت مصر لتحقيق السلام بين الجانبين.

ومنذ استقلال إريتريا، قام الرئيس الإريترى أسياس أفورقى بزيارة مصر نحو 20 مرة كان آخرها لقائه في مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 فبراير 2024، حيث ناقش الجانبان سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية فضلًا عن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف.

زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات الأخيرة إلى أريتريا

العلاقات السياسية

أصبحت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بإريتريا بعد استقلالها عن إثيوبيا في 24 مايو 1991، في عام 1993، افتتحت مصر سفارة في العاصمة الإريترية أسمرة.

في عام 2003، ورد أن مصر تعتبر الحكومة الإريترية حليفة في تحقيق طموحاتها كقوة إقليمية بارزة.

وفي 31 مارس 2009، وقعت حكومتا مصر وإريتريا اتفاقية صداقة وتعاون، تبع ذلك في 14 ديسمبر 2009 بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب في مصر والاتحاد الوطني للشباب والطلاب الإريتريين في إريتريا.

ومؤخرًا أعربت مصر وإريتريا، عن حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور على مختلف المستويات لمواجهة التهديدات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

زيارات متبادلة

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزار الرئيس الأريترى مصر 20 مرة من إستقلالها كما أنه قام بزيارة مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى 5 مرات فى أعوام 2014، 2016، 2018، 2019، 2024 وهذه أخر زيارة له فى القاهرة إلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير إريتريا بالقاهرة.

كما تمت العديد من الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية بين البلادين وكان أخرها زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة،لأسمرة ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤، التقيا خلالها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقل رئيس المخابرات ووزير الخارجية رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره الإريتري ؛ تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

في هذا الصدد، استمعا إلى رؤية الرئيس «أفورقي» بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلًا عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلًا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه

التبادل التجاري بين مصر وإريتريا

ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي صادرات مصر لدولة إريتريا وبلغت 537.64 مليون دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، كالتالي:

1- عام 2014 بقيمة صادرات 52.1 مليون دولار.

2- عام 2015 بقيمة صادرات 49.57 مليون دولار.

3- عام 2016 بقيمة صادرات 63.1 مليون دولار.

4- عام 2017 بقيمة صادرات 107.41 مليون دولار.

5- عام 2018 بقيمة صادرات 116.11 مليون دولار.

6- عام 2019 بقيمة صادرات 116.14 مليون دولار.

7- عام 2020 بقيمة صادرات 23.92 مليون دولار.

8- عام 2021 بقيمة صادرات 5.824 مليون دولار ,

9- عام 2022 بقيمة صادرات 1.37 مليون دولار.

10- عام 2023 بفيمة صادرات 1.14 مليون دولار.

11- خلال النصف الاول من عام 2024 بلغت 693.7 ألف دولار.

-تقدر نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإريترى "بصفة ثابتة" بنحو 10% من إجمالى السلع (تبلغ أحيانًا نسبة السلع المصرية 60%). لا سيما مع القبول الذى تتمتع به السلع المصرية على مستوى المواطن الإريترى فضلًا عن سمعتها الطيبة.

-تُعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هى الآلية الأكثر أهمية فى عملية التبادل التجارى، هناك عدة مؤشرات إيجابية لإمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الإريترية، تتمثل أهم مؤشراتها فى المحادثات القائمة لبدء التعاون فى المجالات التالية:

التعدين والطاقة والذى يضم شبكة الربط الكهربائى بدولة إريتريا، حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار، واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية فى الزراعات ، جذب الاستثمارات المصرية فى مجال التصنيع الدوائى بدولة إريتريا، عقد لقاءات مستمرة للمستثمرين المصريين والإريتريين ،التعاون فى مجال المصايد وصيد الأسماك، المجال الطبى والعلاجي، الطيران المدني.

كما يوجد تعاون صحي وثقافى وإعلامى بين البلادين المجال الطبى والعلاجي والطيران المدني، فضلًا عن المنح التعليمية.

