الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في إريتريا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي. 

 

وأجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية.

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. 

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس الإريتري

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