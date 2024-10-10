الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي” الذي كان على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.

وتوجه الرئيس  السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الإريتري

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