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رياضة

بالرابط والأسعار، فتح باب حجز تذاكر مباريات السوبر المصري

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري العام الماضي

السوبر المصري، أعلنت الشركة المسئولة عن تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، فتح باب حجز التذاكر للبطولة التي تقام في الإمارات، خلال الفترة بين 20 و24 أكتوبر، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

أسعار ورابط حجز تذاكر السوبر المصري

وجاءت قيمة التذاكر كالآتي:

20 درهما (ما يوازي 265 جنيها مصريا)

30 درهما (ما يوازي 400 جنيه مصري)

ويمكن للجماهير الراغبة في حضور مباريات السوبر المصري، حجز التذاكر من هــــنــــا.

وتشهد بطولة السوبر المصري في نسختها القادمة مشاركة النادي الأهلي بطل الدوري ونادي بيراميدز وصيف الدوري ونادي سيراميكا بطل كأس الرابطة، ونادي الزمالك الذي يشارك بحصوله على الكارت الذهبي من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي، الراعي لبطولة السوبر المصري.

 

مواجهة سابقة في السوبر المصري، فيتو

لائحة السوبر المصري 

وكشفت لجنة المسابقات بـ اتحاد الكرة المصري عن اللائحة المنظمة لمباريات بطولة السوبر المصري، عند إنتهاء المباريات بنتيجة التعادل.

ووفقا للائحة فإنه في حال انتهاء وقت المباراة الأصلي في الدور نصف النهائي بالتعادل، فإنه يتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز والذي يتأهل للمباراة النهائية، أمام في المباراة النهائية فإنه في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يلعب وقت إضافي على شوطين زمن كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء، لتحديد البطل، وينطبق نفس الكلام على مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

 

مواعيد مباريات السوبر المصري

تقام مباراتي الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز.

أما المباراة النهائية للبطولة فتقام يوم 24 أكتوبر، وتجمع الفريقان الفائزان في المباراتين السابقتين.

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