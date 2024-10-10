بتروجت يفوز على الزمالك وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لبطولة السوبر المحلي.



سجل بتروجت هدفين في الشوط الأول قبل أن يحرز مصطفى شلبي الهدف الوحيد للزمالك في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد فتوح ومحمد عاطف و اوفي إيجاريا وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.



وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، وعبد الله السعيد وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وناصر منسي.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على استغلال المباراة في تجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وسيلتقي الأبيض مع إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.