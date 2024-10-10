نائب رئيس «طيبة التكنولوجية» بالأقصر يعرض أنشطة الجامعة أمام مدبولي

عرض الدكتور محمد عبد المنعم، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر جانبًا من أنشطة الجامعة والشراكات المتعددة أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته اليوم الخميس.

جامعة طيبة التكنولوجية

وقال إنه تم إبرام عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين الجامعة وعدة أطراف، بينها مذكرة تفاهم مع مكتبة مصر العامة بالأقصر تهدف إلى التعاون المشترك لخلق جيل قادر على التحدي والتطور والابتكار والتعلم، ملم بثقافة وحضارة الأقصر العريقة، وتطوير ودعم المخترعين والمبتكرين الشباب، والتعاون بين الجانبين في تمكين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، إلى جانب بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر لتعظيم الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة في دعم وخدمة العملية التعليمية الأكاديمية والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر تحقيقًا لرؤية مصر المستدامة 2030.

وأضاف أنه تم إبرام بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وجامعة جنوب الوادي يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات التعاون التقني والفني والتكنولوجي، وكذا بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم، مصنع BEDO، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات المتنوعة وتحقيق التكامل في القدرات البحثية وكذلك التسويقية والإنتاجية لكل منهما، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع فندق شتايجن برجر أشتي يهدف إلى إعداد أجيال واعدة من العاملين في مجال الفنادق، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل وبما يتوافق مع متطلباته المتطورة، تأكيدًا لهدف الجامعة الأساسي وهو تخريج طالب متميز متعدد المهارات، مؤهل للعمل مباشرة، من خلال تكثيف الجانب العملي والذي يمثل 60% من الدراسة بالجامعة.

وأوضح أنه تم أيضا إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومنظمة إيناكتس مصر بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات الطرفين، لخدمة التوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من الشباب، وتقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المشاريع الناشئة، وتيسير حصول المشاريع الواعدة على فرص تمويلية واستثمارية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع مصنع"كيم تك" للأجهزة العلمية والمعملية، بهدف تبادل الخبرات عبر الاستفادة من الأبحاث العلمية للجامعة وتدريب طلاب الجامعة خاصة أبناء محافظات الدلتا داخل المصنع وتوفير فرص عمل لهم، وربط البحث العلمي بالصناعة والتفاعل مع المجتمع، وتنسيق الزيارات الميدانية لمقر المصنع في المدينة الصناعية بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة) ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والبحثية في المجال المختلفة، ودعم مشاريع التنمية العمرانية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مشاريع التنمية العمرانية في مدينة طيبة الجديدة.

وأكد نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدام، لتعزيز التعاون والعمل المشترك لنشر الوعي البيئي من خلال زراعة الأشجار في نطاق الجامعة، وتوعية طلاب الجامعة وحثهم على المشاركة في مبادرات وحملات التشجير كأحد المحاور للتخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، وبروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وشركة مصر للسياحة لتقديم خدمات حجز تذاكر طيران وخدمات سياحية وتدريب طلاب الجامعة، وبروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل الحصول على شهادات أساسيات التحول الرقمي.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم إنشاء عدد من المراكز والوحدات، تشمل إنـشاء مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، الذي يهدف إلى وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتوفير بيئة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وكذلك العمل على تحويل المركز إلى حاضنة لكافة الموهوبين والنابغين والمبدعين من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، كما تم إنشاء برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ويعد من البرامج الواعدة بالجامعة والذي بدأت الدراسة فيه لأول مرة خلال العام الجامعي 2023/2024م، ويستهدف تخريج كوادر تكنولوجيين يجيدون تقديم خدمات ذات جودة عالية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس إلى مقر جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.