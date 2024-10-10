محمد يوسف يفضل حرس الحدود على منصب مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة

استقر محمد يوسف، مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة، ومدرب النادي الأهلي السابق، على خوض تجربة القيادة الفنية لفريق حرس الحدود في الموسم المقبل.

وعقد محمد يوسف مفاوضات مع مسئولي حرس الحدود للتفاوض على تولي قيادة الفريق العسكري في الموسم المقبل من الدوري الممتاز، حيث يفضل قيادة الفريق والعودة للتدريب في الدوري المصري، على تجربة مساعد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

وأكد محمد يوسف لمقربين منه أنه يسعى للعودة للتدريب والظهور مجددا في الدوري الممتاز، وأنه يفضل الأمر على منصب مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة، كونه جاء لمحاولة ترضيته بعد الإطاحة به من جهاز منتخب مصر.

اتحاد الكرة يقرر ترضية محمد يوسف وتعيينه مساعدا لعلاء نبيل

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، أعلن تعيين محمد يوسف مساعدآ للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، إلى جانب تكليفه بالإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة جاء لترضية محمد يوسف، بعدما تسبب له في حرج بالغ أمام الرأي العام الرياضي، عندما أعلن مسئولو الجبلاية قبلها تعيينه مدربا عاما لمنتخب مصر، قبل أن يتراجع المجلس عن قراره بعد 48 ساعة فقط، ويعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وهو ما تسبب في الإطاحة بمحمد يوسف من منصب المدرب العام، حيث اشترط حسام حسن أن يأتي بجهازه المعاون كاملا، والذي يضم طارق سليمان في منصب المدرب العام.