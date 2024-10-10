رئيس جامعة طيبة لرئيس الوزراء: نسعى لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور عادل زين الدين موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، إن رؤية الجامعة تتمثل في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل وتحقق التميز والإبداع والريادة العالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

مدبولي يزور جامعة طيبة التكنولوجية

وأضاف أن الجامعة تستهدف تقديم تعليم تكنولوجي مميز من خلال برامج علمية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي والدراسات العليا وتأهيل الخريجين بمستوى متميز من المعرفة ومهارات الإبداع التكنولوجي قادر على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار وتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير المعتمدة عالميًا والإسهام بفاعلية في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإنتاج بحوث ودراسات علمية وتكنولوجية وإبداعية ذات صلة بالتحديات المحلية والإقليمية.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي قام بجولة في حرم الجامعة، مصحوبًا بشرح من رئيسها حول إمكانياتها وخدماتها التعليمية، حيث شهد محاضرة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وأكد رئيس الوزراء للطلاب أثناء محاضره، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في الكليات التكنولوجية، حيث تعتبرها فكرة غير تقليدية تسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، لكونها توفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، تتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما يلمسه من إقبال الشباب على هذا النمط من الجامعات، بما يؤكد صحة وجهة نظر الحكومة انطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ هذا العدد من الجامعات التكنولوجية، بحيث أصبح لدينا عددٌ كبير منها، كما أبدى سعادته بأن يكون عدد الفتيات بتلك الجامعات يساوي عدد الشباب وربما يزيد، لافتًا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير التعليم العالي، أكدا له تفوق الفتيات في التعليم التكنولوجي والفني، ولذا فهو سعيد بالتجربة، ويتمنى أن يلمس المواطن أهمية هذا التوجه.

وأكد رئيس الوزراء تمنياته للطالبات والطلاب بالتوفيق في دراستهم، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تتيح فرصًا لهم لاستكمال الدراسة الجامعية مع أمكانيات عمل أكبر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على معرفة الفرص التي تتيحها الجامعة للفتيات، حيث أشارت إحدى الفتيات إلى أنها من محافظة أسوان، وأن الجامعة تتيح لهن دراسة أسس التصميم كما تؤهلهم لمراحل متقدمة تصل إلى التنفيذ، كما توفر الجامعة برامج لتعليم السلامة والصحة المهنية، وهي تخصص مهم بالجامعة، بينما أشار أحد الشباب إلى أن الجامعة تتيح للشباب فرصًا للتدريب العملي في الورش، واستعرض جانبًا من فرص التدريب التي تقدمها الجامعة، في مجالات مهمة تساعد الطلاب في تهيئة كافة الفرص، وتؤهلهم لفرص العمل.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاضرة عملية تدريبية في مجال تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، إلى جانب المرور على مبنى المعامل والورش، كما تفقد معرضًا لمنتجات الطلاب، واستمع إلى شرح من الطلاب حول بعض المنتجات، حيث وجه وزير التعليم العالي بأن يتم التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة دعم مالي وفني لتنفيذ أحد مشروعات الطلاب الخاصة بإعادة تدوير المخلفات من الإطارات وغيرها، كما أشاد بمشروعات أخرى من بينها مشروع باسم "متحف الحضارات" ويتيح مشاهدة للآثار من خلال تقنيات افتراضية، وعددا من المشروعات ذات الصلة بالتغذية الصحية.