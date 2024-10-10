الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

هيئة الإسعاف تكشف عن خدماتها المجانية للمواطنين ورسوم نقل المرضى

الفرق الإسعافية
الفرق الإسعافية

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن أهم الخدمات الإسعافية المجانية الطارئة التي توفرها هيئة الإسعاف المصرية للمواطنين في كافة أرجاء مصر.

خدمات هيئة الإسعاف المجانية 


وأكدت هيئة الإسعاف المصرية ان كافة الخدمات الإسعافية متاحة على مدار 24 ساعة متواصلة، وعبر الخط الساخن المجاني 123

 

أشارت أنه  في حال وجود أي طارئ أو عارض صحي يمكن  التواصل مع الفريق الإسعافي بشكل عاجل، وتتكفل الفرق  الإسعافية بإسعاف ونقل المصاب أو المريض لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان بشكل مجاني، ودون تحميل المواطن أي أعباء مالية.
 

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

 

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية.

 

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الإسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

 

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