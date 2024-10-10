الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الإسعاف تكشف أسباب زيادة أسعار الخدمات غير الطارئة

سيارات الإسعاف المصرية،
سيارات الإسعاف المصرية، فيتو

 كشف مصدر بهيئة الإسعاف المصرية أن الخدمات التي ارتفعت أسعارها هي الخدمات الثانوية غير الطارئة، مشيرا إلى أنه يزيد سعرها كل فترة تزامنا مع زيادة أسعار الوقود.

 

الإسعاف: خدمات الطوارئ مجانية

 وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن خدمات الطوارئ مازالت مجانية موضحا أن نقل حالات الحوادث مجانا، وكذلك الحالات المرضية من البيت لأقرب مستشفى حكومية مجانا، ونقل الحالات بين المستشفيات الحكومية مجانا.

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

 

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية.

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الإسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسعاف المصرية أسعار الوقود المستشفيات الحكومية هيئة الإسعاف المصرية زيادة اسعار الوقود مستشفي حكومي

مواد متعلقة

الأسعار الجديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (إنفوجراف)

هيئة الإسعاف: تكثيف التأمين الطبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

إصابة فردين من طواقم الإسعاف في جنين برصاص الاحتلال

رئيس هيئة الدواء يكشف آليات توافر الأدوية وضبط السوق.. زيادة كميات استيراد أدوية الضغط والسكر.. وتوفير أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف

الأكثر قراءة

بتروجت يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

بعد شكوى الزمالك، قرار رسمي من فيفا بشأن مشاركة بوبيندزا مع بوخارست الروماني

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

الأهلي يُقرر مضاعفة عقوبة السوشيال والسهر للاعبين بعد 11 مساءً

منوعات

المزيد

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

شباب التلال.. عصا الاحتلال لإرهاب سكان الضفة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية