"فرقة العمال المصرية" يتصدر قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا بالقومي للترجمة

استحوذ إصدار فرقة العمال المصرية "العرق والفضاء والمكان فى الحرب العالمية الأولى"، تأليف كايل جون أندرسون ضمن الأكثر مبيعا بمنافذ المركز القومي للترجمة.

وتأتي ترجمة الاصدار للغة العربية من توقيع شكرى مجاهد ومحمد صلاح علي.

كتاب فرقة العمال المصرية

‎يروى هذا الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية أثناء الحرب العالمية الأولى، حين تم فرض البريطانيون الأحكام العرفية فى مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف وجُنَد كثير منهم بالفوة وذلك ليكونوا عمالا عسكريين فى أوروبا والشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن والتفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا خنادق فى جاليبولى وساقوا الجمال المحملة بالمؤن فى صحارى ليبيا والسودان وسيناء وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية فى أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو سوريا التى كانت أكبر مسرح للحرب كما أنشأت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية وأنابيب المياه الواصلة بين مصر وفلسطين والتى أصبحت أساس البنية التحتية للإمبراطورية البريطانية طوال جيل بعد ذلك، حيث يوثق كتاب فرقة العمال المصرية تجربة هؤلاء الرجال فى الحرب ويتتبعهم حتى الثورة المصرية فى عام 1919.



‎بحسب المترجم، الكتاب هو توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية فى الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة فى سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالإنجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة فى الوقت الذى يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد وعبارة (غير بيض) من أهم مفاتيح بناء الكتاب وأدواته التحليلية والتفسيرية ذلك ان العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال.

