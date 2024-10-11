ندوة "بطولات أكتوبر" بالسحيمي الأحد المقبل

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، التابعين لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ندوة جديدة بعنوان "بطولات أكتوبر"، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 13 أكتوبر.

بحضور كل من اللواء حمزة عبد العزيز الجزار والباحث والناقد الدكتور جمال حماد، ومن المقرر أن تدير الحوار منال نور الدين، الكاتبة الصحفية بالأهرام.

يعقب الصالون حفل فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.