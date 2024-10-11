ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات (إنفوجراف)

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وأكد الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

ورصدت وزارة الاستثمار ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات فى هذا الإنفوجراف

ويتضمن البرنامج الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن التالى

1- الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

2- جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية ، مع اتاحة خيار المقاصة مع اى مستحقات للدولة “ ضرائب - رسوم … الخ ”.

3- البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين.

4- البرنامج يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها.

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