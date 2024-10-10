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محافظات

زاره رئيس الوزراء، 7 معلومات عن مجمع الأقصر الطبي الدولي

مجمع الأقصر الطبي
مجمع الأقصر الطبي الدولي

 ترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات حول  مجمع الأقصر الطبي الدولي، الذي شهد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، لمتابعة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى.

مجمع الأقصر الطبي الدولي 

 1- المجمع الطبي يتضمن 4 مراحل تم الانتهاء من مرحلتين، وجار استكمال المراحل المتبقية، وتبلغ مساحة المجمع الطبي 44 ألف متر مكعب.

2- المجمع يخدم 1.5 مليون مواطن من أبناء الأقصر.

3- يقدم خدمات زراعة الكلى وزراعة النخاع، والجراحات التخصصية، وخدمات علاج الأورام، وعلاج الحروق

4- يسعى المجمع الطبي الدولي إلى التوسع في القدرة الاستيعابية لاستقبال حالات الأزمات والطوارئ.

5- المبنى الرئيسي للمجمع يضم قسم الطوارئ المكون من الطابق الأرضي والمخصص لاستقبال الحالات والفرز، وغرف الملاحظة، وغرف العمليات الصغرى.

6- الطابق الأول علوي يتضمن غرف الإقامة، والحضانات، والطابق الثاني علوي المتضمن أقسام العناية المركزة، والطابق الثالث علوي، الذي يحتوي على أقسام العناية الحرجة، وغرف زرع النخاع، ووحدات مناظير وعلاج الأورام، كما يتضمن المبنى قسم الحروق وقسم الأشعة، وأقسام العمليات الكبرى، وقسم الحضانات وقسم الأورام والمعامل وقسم WPS AI + للإقامة الداخلية للمرضى.

7- المبانى ملحقة بالمبنى الرئيسي هي المبني الإداري، وقسم العيادات الخارجية، وبنك الدم الإقليمي، ومبنى الرمد، ومبنى الغسيل الكلوي، ومبنى الأجنحة.

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