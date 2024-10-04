دعم بيروت ووقف إطلاق النار بغزة يتصدران رسائل السيسي لرئيسي وزراء لبنان والعراق

الرئاسة في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

السيسي يشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهًا في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

السيسي يؤكد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق، ومؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.

تطرق الاتصال أيضًا إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك، واستنادًا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا

كما استقبل الرئيس السيسي الفريق الأول "موهوزي موسيفيني"، قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الفريق الأول "موهوزي موسيفيني" نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، وهو ما ثمنه الرئيس، معربًا عن تقديره لأخيه الرئيس "موسيفيني"، ومشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما المجال العسكري.

كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لاسيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الأفريقية الشقيقة.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

كما تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا،، من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد الرئيسان خلاله حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة، وقد حرص الرئيس على تأكيد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي، بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك التطورات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي الليبي، وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها.

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