عينة منشطات محمود بنتايك تثير جدلًا واسعًا، والجماهير يكشفون مصير إعادة السوبر الإفريقي

تصدر اسم لاعب الزمالك محمود بنتايك تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد انتشار تقارير إعلامية تزعم إيجابية عينة منشطات لاعب الزمالك.

تقارير إيجابية عينة منشطات محمود بنتايك

مزاعم التقارير، التي انتشرت بـ إيجابية عينة محمود بنتايك أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع العديد من النشطاء وجماهير الكرة المصرية للتساؤل عن الموقف من مباراة السوبر المصري، التي أقيمت بين الأهلي والزمالك، مؤخرًا، والتي فاز فيها الزمالك، وكان أحد لاعبي المباراة اللاعب محمود بنتايك.

باك شمال الزمالك محمود بنتايك، فيتو

بداية الجدل بين جماهير الكرة المصرية كانت عندما انتشرت تقارير تزعم "إيجابية عينة منشطات محمود بنتايك، باك شمال الزمالك في السوبر الإفريقي"، وذكر الإعلامي هاني حتحوت "إن مدافع الزمالك محمود بنتايك اتسحبت منه عينة تحليل في مباراة الأهلي الماضية، وطلعت إيجابية وسألنا الزمالك قال منعرفش حاجة.. عينة اللاعب محمود بنتايك كانت إيجابية في مباراة السوبر الأفريقي".

حقيقة إيجابية عينة بنتايك ومصير مباراة السوبر

وعلق على ذلك لاعب الزمالك السابق عبد الواحد السيد، الذي قال: "ما يتردد عن إيجابية عينة بنتايك غير صحيح، ولا أدري من وراء هذه الشائعة وما الهدف من نشرها قبل السوبر المحلي"

حقيقة إيجابية عينة منشطات محمود بنتايك، فيتو

مزاعم إيجابية عينة محمود بنتايك أثارت جدلًا واسعًا بين النشطاء وجماهير الكرة المصرية، حيث تساءل العديد من النشطاء "هل يمكن تعاد مباراة السوبر الإفريقي.. في حالة ثبوت إيجابية العينة، هل يتم سحب البطولة وإلغاء النتيجة والجوائز المالية وسحب المكافآت المالية وإعطاءه للفريق المنافس. وتوقيع عقوبة إيقاف أربعة سنوات للاعب و عقوبة على الفريق...هذا الأهم نرجو التوضيح للعقوبة إن ثبت إيجابية العينية".



وعلق أحد النشطاء قائلًا: "لو الموضوع لاعب واحد سوف يعاقب اللاعب وانتهى الأمر.. الموضوع مش محتاج إثارة ولا جدل...".

مناشدة جماهير الأهلي والزمالك بالانتظار

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "خالد الغندور قال لاعب من الأهلى ولاعب من الزمالك"



وطالب أحد النشطاء جماهير الأهلي والزمالك بالانتظار، فقال: "أناشد العقلاء من جماهير الأهلي والزمالك ان ننتظر نتائج التحقيقات وقرارات الكاف فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته أكرر اناشدكم الهدوء وعدم التعجل في إبداء الآراء."



وعلق أحد النشطاء فقال: "مفيش خطاب رسمي لا للأهلي ولا الزمالك، ومن لديه دليل مؤكد فليكشفه بدلًا من الجدل المثار"

محمود بنتايك في مباراة السوبر الإفريقي، فيتو

ونفى آخر ما يثار حول إيجابية عينة محمود بنتايك فقال: "نفس عينة رمضان صبحى بالظبط نفس كورونا اللى جات لأوباما وعبدالله جمعة والونش قبل النهائى الأفريقى 2020 المهم أن كورونا والمنشطات بتيجى لأهم لاعيبة وهى داخلة على مباريات مهمة وبطولات..."



كما نفى بعض النشطاء صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع قائلين: "إن الشائعة اختارت نجم المباراة وحتى لا يكون هناك لاعب في الجبهه الشمال، لعدم وجود فتوح، بعض التقارير التي أثارت ذلك حذفته لأن نتيجة العينة لم تبث بعد، وما تم تداوله من إيجابية عينة اللاعب محمود بنتايك مجرد شائعات"



وعلق أحد النشطاء قائلًا: "الغدة الدرقية وهرمون ليڤوثيروكسين هو تهمة بنتايك فى فخ المنشطات اللاعب معه ما يثبت أحقيته فى تناول الدواء طبقًا للتقارير الطبية الخاصة به والمعتمدة من الفيفا"