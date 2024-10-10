محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور

‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، للاطلاع على التشطيبات النهائية لتلبية احتياجات أبناء كفرالشيخ، وذلك ضمن عملية التطوير الشاملة للمستشفى لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى العبور، وعدد من القيادات التنفيذية.

الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية

‏ كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لقسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى العبور، وتكثيف ساعات العمل لإنهاء أعمال التشطيب طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد لصالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

‏وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفرالشيخ، تشهد طفرة كبيرة فى القطاع الصحى، نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة فى السنوات القليلة الماضية، افتتاح وتطوير عدة مستشفيات جديدة، هذا بالإضافة إلى العمل الجارى بتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة من بينها " مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى الرياض المركزى، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.