الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور

مستشفي العبور
مستشفي العبور

 ‏تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، للاطلاع على التشطيبات النهائية لتلبية احتياجات أبناء كفرالشيخ، وذلك ضمن عملية التطوير الشاملة للمستشفى لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى العبور، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

  • الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية

‏ كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع  أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لقسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى العبور، وتكثيف ساعات العمل لإنهاء أعمال التشطيب طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد لصالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

txt

محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي تيسيرًا على المواطنين

‏وأضاف محافظ كفر الشيخ،  أن محافظة كفرالشيخ، تشهد طفرة كبيرة فى القطاع الصحى، نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة فى السنوات القليلة الماضية، افتتاح وتطوير عدة مستشفيات جديدة، هذا بالإضافة إلى العمل الجارى بتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة من بينها " مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى الرياض المركزى، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحة مستشفي العبور كفر الشيخ

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

عينة منشطات محمود بنتايك تثير جدلًا واسعًا، والجماهير يكشفون مصير إعادة السوبر الإفريقي

أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)

قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

قمة مصرية صومالية إرتيرية بأسمرة لتعزيز الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

منوعات

المزيد

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 10-10-2024 بالسوق المحلية

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

منها الإيمان والصبر، كيفية دخول العبد في معية الله

المزيد
الجريدة الرسمية