الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي تيسيرًا على المواطنين

اجراءات التقنين علي
اجراءات التقنين علي الاراضي بكفرالشيخ

‏ناقش اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد ضياء، مدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية.

وجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا علي حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب  فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

‏‎أكد محافظ كفر الشيخ، على التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتًا أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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أمن كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ منظومة التقنين

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