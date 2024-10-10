زارها رئيس الوزراء، 11 معلومة عن جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

ترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات عن جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر التي شهدت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، حيث قام بتفقد الجامعة حول إمكانياتها وخدماتها التعليمية.

جامعة طيبة التكنولوجية

1- جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 في 3 أغسطس 2022.

2- الجامعة تتبع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

3- تبلغ مساحة جامعة طيبة التكنولوجية 130.4 ألف م2، مع امتداد مستقبلي لمباني الجامعة بنحو 10.5 ألف م2.

4- الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعات والطاقة وتقدم برنامجي تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية.

5- وتضم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وبرنامج الأغذية والمشروبات.

6- الدراسة في الجامعة بنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل مدة الفصل الدراسي الواحد عن 15 أسبوعا بالإضافة إلى أسبوع امتحانات.

7- يمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات نسبة 60% على الأقل من البرنامج الدراسي.

8- تمنح جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر الدرجات العلمية الآتية لدى الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

9- تضم الجامعة مباني عديدة منها مبنى الإدارة المركزية، بسعة تشغيل 2500 طالب، ومبنى الورش والمعامل ومكاتب السياحة والفندقة التدريبية، ومبنى المسرح بسعة تشغيل 370 طالبا، وسكن أعضاء هيئة التدريس، بسعة تشغيل 20 مدرسا، وسكن الطلبة بسعة 180 طالبا، وسكن الطالبات بسعة تشغيل 58 طالبة.

10- وتشمل جامعة طيبة التكنولوجية المطعم والكافتيريا، بسعة تشغيل 630 فردا، ومسجدا بسعة 300 مصلي، كما تحتوي الجامعة على 5 ملاعب رياضية، ملاعب خماسية وسلة ومتعدد.

11- بها تجهيزات ذوي الهمم حيث يوجد بكل مبنى رامبات خاصة بهم للدخول والخروج كما يوجد حمامات خاصة لهم بكل مبنى وغرف سكنية للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولهم مسارات مخصصة بجميع مباني الجامعة.