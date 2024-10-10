ريمونتادا أسترالية مثيرة أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب أستراليا على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما على ملعب أوفال في أديلايد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أستراليا ضد الصين

أحرز ثلاثية أستراليا لويس ميلر وكريج جودوين ونيشان في الدقائق 45 و53 و90 وأحرز هدف الصين ويتنج اكيزي في الدقيقة 20.

وتقف المجموعة الثالثة في مفترق طرق عندما تدور رحى جولة مثيرة في مسار الدور الثالث، حيث تتباين الدوافع بين أطراف المجموعة ما بين رغبة يابانية في التغريد خارج السرب، وطموح سعودي لخطف الصدارة، فيما يطمح البحرين لاستعادة التوازن أمام إندونيسيا «الحصان الأسود»، وتشهد أديلايد صراع الجريحين بين أستراليا والصين.



هذا الفوز يبقى منتخب أستراليا في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل إلى العرس الكروي العالمي.

ترتيب أستراليا ضد الصين



ويحتل منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الطريق إلى مونديال 2026 بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين أمام المطارد المباشر الأخضر السعودي، وأستراليا 4 نقاط فيما يحل البحرين رابعا بثلاث نقاط، مقابل نقطتين لصالح إندونيسيا، في حين ما زال رصيد الصين خاليًا من النقاط.