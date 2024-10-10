كيف قدم مسلسل تيتا زوزو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشر؟

يعرض حاليًا مسلسل تيتا زوزو والذي يعتبر من أبرز الأعمال التي تنافس في “الأوف سيزون” ويناقش العديد من القضايا التي تخص الأسرة المصرية والشباب في مختلف الأعمار من خلال زوزو “إسعاد يونس” وأحفادها.

ويقدم المسلسل فكرة جديدة وهي حينما يتطور الذكاء الاصطناعي ويتحول إلى أشخاص في هيئة بشر يظهرون لكل من يرتدي نظارة مخصصة تابعة لتطبيق ال AI، ويمكن لمستخدم التطبيق اختيار الشخصية التي تظهر له وهيئتها ونوعها وكذلك يمكنها إطلاق الاسم الذي تفضله والصفات التي تريدها بها.

وخلال المسلسل تختار زوزو شخصية “إسلام إبراهيم” وتطلق عليه اسم رشدي، يرافق رشدي صديقته زوزو التي تجد فيه الونس في وحدتها والصديق المرافق لها طوال الوقت، في البداية تتحكم هي به وتقوده إلى حيثما تريد، ولكن مع الوقت وبدون أن تشعر يبدأ في التحكم بها وبقراراتها، فيقنعها بضرورة تعاونها مع الحاج إسماعيل “محمود البزاوي” رغم رفضها التام من قبل لذلك الأمر لإيمانها أنه رجل فاسد ومفسد، كما أنها غير رأيها بضرورة شراء طعام من الخارج رغم أنها قضت سنوات عمرها بأكمله ولم تطلب “دليفري” يومًا، خاصة أن رشدي لديه فقرات إعلانية للمطاعم المجاورة لمنطقة تواجد زوزو.

وإلى جانب التأثير على قراراتها سواء في الحياة أو العمل، فإنه تسبب في ابتعادها عن أحفادها الذين كانت تقضي معهم معظم أوقاتها، فأصبحت تقضي معه هو كل الوقت وترتدي نظارة التطبيق في كل مكان حتى أن أصدقائها ومحبيها لاحظوا التغييرات الكبيرة التي بدأت تطرأ عليها وعلى قناعاتها وذلك بسبب السر الذي تخفيه عن الجميع وهو وجود رشدي ال AI في حياتها، ومقابل هذا التواجد الدائم في حياة زوزو يتطور رشدي بصورة لافتة للأنظار، وفي كل هذا إنذار يطلقه المسلسل من حجم التأثير الذي قد يحدثه الذكاء الاصطناعي على البشر.

مسلسل تيتا زوزو

و يشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.