الإحصاء: 27.8 % زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام.



أهم المؤشرات ما يلي:

• بلغت قيمة المعاشـات المنصرفـة من المكاتب البريدية 179,5مليـار جنيه عــام 2023 / 2024 مقابل 140,5 مليـار جنيه عـام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 27,8٪.



• بلغت قيمة المبــالغ المـودعة فـي صندوق توفـــير البريـد 121,5 مليـار جنيه عـام 2023 / 2024 مقابــــل 130,7 مليار جنيه عام 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته 0, 7٪.



• بلغت قيمة المبالغ المــودعة بالحسابات الجارية 249.5 مليـار جنيه عـام 2023/ 2024 مقـابـــل 164,5 مليـار جنيه عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 51,7 ٪.



• بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنماذج بالوحدات البريديــة 335,8 مليـون جنيه عام 2023 / 2024 مقــابل 366,0مليـون جنيــه عــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبته 8,3 ٪.



• بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4643 مكتب عام 2023/ 2024 مقابل 4412 مكتب عام 2022/ 2023 بزيادة بلغت نسبتها 5,2 ٪.



• بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21918 ماكينة عـام 2023/ 2024 مقابل 21400 ماكينة عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 2,4 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

اليوم العالمي للبريد

ويوافق اليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر من كل عام ويوافق هذا تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " 150 عامًا من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم".