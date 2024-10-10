Watch It تروج لمسلسل 6 شهور لنور النبوي

روجت منصة watch it لمسلسل 6 شهور، الذي يعد من إنتاجات المنصة الأصلية، والبطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوي.

حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام فيديو ترويجيا للمسلسل، مرفقًا بتعليق “الموضوع مش سهل والمنافسة قوية لأن واحد بس هيكمل لو حقق التارجت.. مسلسل #٦_شهور من إنتاجات #WATCHIT الأصلية يُعرض ابتداءً من ٢٣ أكتوبر”.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة Watch it.

جزء ثاني من فيلم الحريفة

وعلى جانب آخر، واستمرارًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها نور النبوي، وينتظر الفنان الشاب عرض جزء ثان من الفيلم المصري الشبابي "الحريفة"، عقب نجاح عرض الجزء الأول الذي تخطت إيراداته بمصر 70 مليون جنيه.

والجزء الجديد من بطولة فريق العمل ذاته وعلى رأسهم الفنان نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي.