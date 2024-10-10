الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

رئيس الوزراء من الأقصر: المنشآت التعليمية والصحية حجر الأساس لبناء الإنسان

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

شهد مطار الأقصر الجوي وصول  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة الأقصر، لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

زيارة رئيس الوزراء 

واستقبل رئيس الوزراء ومرافقوه لدى الوصول إلى مطار الأقصر الدولي، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، تأتي في إطار تحرك الحكومة الميداني واسع النطاق، الذي يستهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمُنفذة بمختلف القطاعات، والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جولته بالأقصر اليوم ستتضمن زيارة منشآت تعليمية وصحية، من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بهذين القطاعين، نظرًا لارتباطهما الوثيق بتحقيق أهداف التنمية البشرية وبناء الإنسان، باعتبار المواطن هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي وبناء مجتمعي ونهضة تنموية شاملة.

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