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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

الدرهم الإماراتى،
الدرهم الإماراتى، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه في  البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

 

الدرهم الإماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.19 جنيها  للشراء.

13.23 جنيها  للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.19 جنيها للشراء.

13.23 جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.19 جنيها للشراء.

13.23 جنيها للبيع.

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.18  جنيها للشراء.

13.23  جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.19  جنيها للشراء.

13.23  جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.14 جنيها للشراء.

13.30 جنيها للبيع.

 

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