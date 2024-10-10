مدارس الدقهلية تستقبل وفد التعليم لمتابعة اليوم الدراسي

استقبلت مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية في محافظة الدقهلية اليوم باستقبال فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بديوان الوزارة وإيمان العتال عضو الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالوزارة.

وذلك بتفويض من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقامت الضيفتان الكريمتان بزيارة عدد من مدارس الإدارة للاطمئنان علي حسن سير العملية التعليمية والوقوف على مدى التزام المدارس وانضباطها وقد صاحبتهما أثناء الجولة حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية مكلفة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكان في استقبالهم محمد إبراهيم مدير إدارة السنبلاوين التعليمية

وقد تفقد الجميع مدارس

-أحمد لطفى السيد الثانوية بنين

-ابن الوليد الابتدائية

-التجارة الثانوية بالسنبلاوين

-مدرسة اللواء عبد العاطى الرسمية للغات

ثم توجه الجميع إلي إدارة تمي الأمديد التعليمية، وكان في استقبالهم الدكتور سيد درويش مدير إدارة تمي الأمديد التعليمية وتوجه الضيوف لمتابعة مدارس.

-أبو داود الرسمية للغات

-رأفت مقبل الثانوية المشتركة

وقد أثنت الضيفتان الكريمتان على المدارس التي تمت زيارتها ومدى الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي والالتزام بالكثافات وانخراط الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية في كلتا الإدارتين محل الزيارة، وتمنت الضيفتان الكريمتان للجميع التوفيق والسداد في مهامهم.

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