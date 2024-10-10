الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تنبيه مهم من تعليم القاهرة للمدارس في اليوم العالمي للصحة النفسية

طلاب المدارس
طلاب المدارس

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير المديرية، بـ اليوم العالمى للصحة النفسية ،  الذى يوافق ١٠ أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية.

تعليم القاهرة تحتفل بـ باليوم العالمى للصحة النفسية

وصرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الصحة النفسية حق مكفول للجميع وكل شخص أيا كان وأينما كان له الحق فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية كما له الحق فى رعاية نفسية وتوجيه جيد، وذلك لما له من أهمية على صحة الإنسان الجسدية والتى ثؤثر إما سلبًا أو إيجابًا على مستوى تقدمه ورقيه فى العمل.

اليوم العالمي للصحة النفسية

وأوصى موسى بضرورة الاهتمام بالتوجيه والإرشاد النفسي للطلاب، حيث يقع على عاتق المعلم مسئولية اكتشاف الطلاب الذين يعانون من مشاكل وتحديات تتعلق بالصحة النفسية وذلك عن طريق الملاحظة والمراقبة داخل الفصل والتعاون مع الأخصائي النفسي بالمدرسة وبالتالى ينتج عن هذا التعاون بناء شخصية سوية قادرة على بناء مجتمع متطور.

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وأشار إلى أن الصحـة النفسية تؤثر على الصحة الجسدية للطـلاب، وذلك لأن أى إخلال بها  يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل اضطرابات النوم وقلة النشاط البدني والإصابة بالأمراض، ولذلك  تأتى اهمية الصحة  النفسية في المدارس، مؤكدا على أهمية تعاون المدرسة مع المنزل للوصول لأعلى مستوى من السعادة والرضا عن الحياة عند الطلاب، لذلك وجب التنويه بأهداف اليوم العالمى للصحة النفسية  وتقديم  بعض العادات المفيدة للصحة النفسية والعضوية. 

 

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اليوم العالمي للصحة النفسية تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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