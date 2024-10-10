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"تعليم القاهرة" توجه بتذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب وأولياء الأمور

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تفقد أيمن موسى  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وكان في استقباله خديجة السيد مدير عام الإدارة، وسيدة رجب مديرة المدرسة.

مدير تعليم القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية

حيث تفقد سير العملية التعليمية داخل  المدرسة وبدأ جولته بالفصول، كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدا على خلق مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وقام بمناقشة الطلاب فيما تم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى والثقافى وفقا لتطوير المناهج، كما أكد على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمي حرصًا على صالح الطلاب.

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كما تفقد المعامل وحجرة المكتبة والاطلاع على دفتر المسابقات بها، وشدد "مدير المديرية" بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تحقيقًا الانضباط داخل المدارس، واستخدام آليات التحفيز للطلاب.

وأشاد بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لتذليل أى صعوبات تواجه الطلاب وأولياء أمورهم.

فى نهاية الزيارة أكد على ضرورة العمل بروح الفريق التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق منظومة تعليمية متكاملة تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب. 
 

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