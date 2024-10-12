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اقتصاد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

الالومنيوم
الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر  أكتوبر الجاري داخل الأسواق.

أسعار الألومنيوم اليوم  السبت 12 أكتوبر 2024 

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و 9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه خلال سبتمبر الجاري 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

 

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

 

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

الألومنيوم، فيتو 

 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 

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إنتاج الألومنيوم شركة مصر للالومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم

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