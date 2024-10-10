الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

وفاه مسن داخل مسجد في الغرببة

وفاه مسن داخل المسجد
وفاه مسن داخل المسجد

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة مسن داخل المسجد أثناء دخوله لأداء الصلاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة المحلة العام تفيد باستقبال المستشفى جثة مسن يدعي حسين حجازي نتيجة وفاته داخل أحمد المساجد بمدينة المحلة الكبرى.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين استخراج تصاريح الدفن.

 

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