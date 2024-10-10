وفاه مسن داخل مسجد في الغرببة
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة مسن داخل المسجد أثناء دخوله لأداء الصلاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة المحلة العام تفيد باستقبال المستشفى جثة مسن يدعي حسين حجازي نتيجة وفاته داخل أحمد المساجد بمدينة المحلة الكبرى.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين استخراج تصاريح الدفن.
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