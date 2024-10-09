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لجنة طبية لمناظرة ذوي الهمم والدمج من الطلاب الجدد بجامعة طنطا

لجنة طبية لمناظرة
لجنة طبية لمناظرة الطلاب ذوي الهمم وطلاب الدمج بجامعة طنطا

وجه الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بعقد لجنة طبية بإدارة الشئون الطبية بمجمع الكليات بسبرباي لمناظرة الطلاب ذوي الهمم وطلاب الدمج من الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة طنطا، ومناظرة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بقسم الرمد بالمستشفى الجامعي، والطلاب ذوي الإعاقة السمعية بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

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أكد الدكتور محمد حسين حرص جامعة طنطا على تقديم كافة التسهيلات ورعاية طلابها من ذوي الهمم، وتوفير كل سبل الراحة، لتحقيق الدمج والاتاحة لهم، مؤكدًا أن الجامعة أنشئت مركز الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب بالجامعة لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم بالجامعة، وتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات بما يضمن رفع كفاءتهم وقدرتهم في التحصيل الدراسي وإدماجهم في العملية التعليمية، موجها الطلاب بضرورة التواصل مع المركز وتحقيق أعلى درجة استفادة.

 

وأفاد الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد ١٢ حالة من طلاب الدمج و٧ حالات إعاقة حركية وناظر الحالات  الدكتور حسام الصاوي أستاذ ورئيس قسم النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور محمد سرحان أستاذ مساعد الأمراض الباطنية والدكتور عبدالله ندي مدرس جراحة العظام، وان حالات الإعاقة السمعية تم مناظرتها تحت إشراف الدكتور مجدي عيسي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وكان عددهم ٢٢ حالة، وكذلك مناظرة ٤ حالات من الإعاقة البصرية في قسم الرمد تحت إشراف الدكتور  أسامة شلبي رئيس القسم.

وأضاف الدكتور هيثم الكومي مدير عام شئون التعليم بالجامعة، أنه تم قبول الحالات بالكليات النظرية،وهى كلية الآداب والحقوق والتجارة بناء على تقييم اللجان الطبية لهم، وطلاب ضعاف السمع والصم والبكم من حملة شهادة الثانوية الصناعية للصم والبكم بكلية التربية النوعية.

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