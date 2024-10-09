بعد تعدد الحوادث، محافظ الغربية يقرر إنشاء حائط ساند بطريق "شبشير-القرشية"

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار الأعمال الجارية لإنشاء الحائط الساند لمعالجة دائرة انزلاق جسم طريق شبشير القرشية أمام مدخل قرية طوخ مزيد.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين والحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطرق والنقل بالغربية تقوم بإنشاء الحائط الساند بطول 500 متر بقطاعات متفرقة، موجها على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال وتأمين الموقع بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة ليلا لتحقيق السلامة المرورية.

محافظ الغربية يستقبل وفد نقابة المهندسين لمناقشة سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بمكتبه مساء اليوم الأربعاء، الدكتور تامر الكورانى نقيب المهندسين بالغربية لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الغربية ونقابة المهندسين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية وعدد من أعضاء النقابة.

ورحب محافظ الغربية بالوفد، مؤكدًا على اعتزازه بنقابة المهندسين ودور أعضائها البارز في مسيرة البناء والتنمية كما ناقش خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، معربين عن رغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة، لخدمة مواطني عروس الدلتا.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب مهندسي الغربية، درع النقابة للمحافظ تقديرا لجهوده.