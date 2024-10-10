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محافظات

إصابة شاب سقط به أسانسير مزرعة في الدقهلية

إسعاف لنقل مصاب،
إسعاف لنقل مصاب، فيتو

أصيب شخص اليوم الخميس بإصابات بالغة في الظهر، إثر سقوط أسانسير مزرعة به  في محافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص اثر سقوط أسانسير بمزرعة  على طريق الشناوي بشربين، حيث انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصاب بكسر بالفقرات الظهرية

وقد تبين سقوط أسانسير مزرعة وإصابة شخص يدعى أحمد. م 27  عاما مقيم قنا ومصاب بكسر بالفقرات الظهرية، وتم نقله لمستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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