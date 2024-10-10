الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

مبادرة "ابدأ" تناقش قواعد المنشأ التفضيلية باتفاقيات التجارة الحرة

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

 عقدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ ” ورشة عمل حول “قواعد المنشأ التفضيلية الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والدول والتكتلات أعضاء الشراكة الأورومتوسطية”، وذلك بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين   اكسبولينك، وأكاديمية التصدير، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 

واستعرضت الندوة  ضمان استفادة الصادرات المصرية من المعاملات التفضيلية والإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.

 

اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

 وتناولت الورشة  عرض تقديمي لقواعد المنشأ التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الدولية في إطار الشراكة الأورومتوسطية، مثل:-اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية - اتفاقية أغادير (مصر، تونس، الأردن، المغرب)- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين)- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، فضلا عن الرد على جميع التساؤلات الأساسية المتعلقة بقواعد المنشأ وزيادة الوعي حول كيفية استيفائها.
 


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