محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية بشوارع المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بجولة تفقدية بمدينة المنصورة، شملت الشوارع والميادين منها شارع فخر الدين خالد ومنطقة أسفل كوبري المرور، حيث اطمأن على مستوى النظافة.

وفي هذا الصدد كلف "مرزوق" المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق المدينة لرفع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات واستمرارها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية مكتبة المنصورة العامة واستمع إلى شرح من مديرة المكتبة عن نسب المترددين على المكتبة وحسن سير العمل بها.

وتضمنت جولة المحافظ أيضا تفقد مقر مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدقهلية تعرف خلالها علي الخدمات المقدمة من قبل المكتب المترددين من المستثمرين والتيسيرات التي يتيحها المكتب لهم.