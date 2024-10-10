محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عددا من الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، حيث شملت المركز التكنولوجي والأملاك ومنظومة تقنين أملاك الدولة.

كما تفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والعلاقات العامة والإعلام واستمع إلى شرح مفصل عن دور كل إدارة الأعمال المكلفة بها وكيفية تنفيذها.

الأولوية الأولى في العمل التنفيذي لمشكلات ومطالب المواطنين

وأوضح “مرزوق”أن الأولوية الأولى في العمل التنفيذي هي لمشكلات ومطالب المواطنين واحتياجاتهم اليومية والعمل الجاد لحل مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم.

نعمل بكل تعاون وتنسيق لخدمة المواطنين

وقال “مرزوق ” إننا جميعا في الجهاز التنفيذي نعمل بكل تعاون وتنسيق لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.