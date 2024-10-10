الخميس 10 أكتوبر 2024
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قناة السويس تطلق خدمة تبديل الأطقم البحرية من مارينا اليخوت بالإسماعيلية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عن بدء تقديم الهيئة خدمتها المميزة لتبديل الأطقم البحرية من السفن العابرة للقناة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية مطلع شهر نوفمبر القادم. 

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تطوير وتحسين الخدمات بالهيئة 

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير وتحسين الخدمات البحرية واللوجيستية لعملائها وفق المعايير والمواصفات العالمية. 

إطلاق خدمة جديدة 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة لتبديل الأطقم البحرية من قلب قناة السويس بمنطقة مارينا اليخوت بالإسماعيلية تراعي متطلبات خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية التي تدعمها مبادرات المنظمة البحرية الدولية "IMO" لتوفير خدمات أيسر وأسرع وأكثر أمانا. 

تعامل إيجابي مع أزمة البحارة

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة خلال جائحة تفشي فيروس كورونا  من خلال السماح بتغيير وتبديل الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة الصحة للتخفيف من وطأة تأثير الجائحة عليهم وهو الأمر الذي حظى بإشادة عالمية من العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية IMO ومنظمة Sea trade البحرية.  

جانب من اللقاء،فيتو

تسهيل عمل البحارة 

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تستكمل جهود تحديث وتطوير خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية وتسهيل عملية رفت وتعيين البحارة من خلال السماح بإتمام تلك العملية في نطاق مارينا اليخوت بالإسماعيلية وباستخدام لنشات بحرية حديثة البناء تابعة للهيئة بما يضمن إتمام الخدمة بكفاءة ويسر وأمان تام. 

ومن المقرر أن تنضم تلك الخدمة الجديدة إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لعملائها عبر موقعها الإلكتروني في إطار خطة التحول الرقمي، وعبر المنصة الرقمية الخاصة بها crew change والتي تتيح لعملائها عملية الحجز الإلكتروني بسهولة ويسر. 

جانب من اللقاء،فيتو

في ذات السياق، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد تعاون مع شركة وكالة الخليج مصر المحدودة بهدف الدعاية والتسويق لخدمة تبديل الأطقم البحرية للوكلاء الملاحيين عبر المنصة الرقمية الخاصة crew change على الموقع الإلكتروني للهيئة. 

 

وقع عقد التعاون من هيئة قناة السويس المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، ومن شركة وكالة الخليج مصر المحدودة الربان محمد إبراهيم محمد بدوي مدير الشركة.
                     

 

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