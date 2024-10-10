إصابة 24 شخصًا في حادثين متفرقين بالشرقية، والإسعاف تدفع بـ21 سيارة

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على “الطريق الإقليمي -السعديين - بنها أمام قرية النعامنة.

كما تابع كذلك حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل علي الطريق الإقليمي السعديين - بلبيس حيث تم الدفع بـ 21 سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح ومستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 13 شخصا في حادث على طريق السعديين - بنها

ومن جانبها أوضحت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل علي الطريق الإقليمي السعديين - بنها أمام قرية النعامنة أسفر عن وقوع 13 حالة إصابة وجميعهم من محافظة المنوفية، حيث تنوعت ما بين جروح وكسور وكدمات ولا توجد وفيات وتم خروج 11 حالة لتحسن حالتهم الصحية وجاري نقل إحدى الحالات المصابة بكسر مضاعف بالساق لمستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج بالإضافة لخضوع حالة إصابة بخلع وكسر بالكتف الأيمن لإجراء عملية جراحية بمستشىي السعديين المركزي.

إصابة 11 شخصا في حادث على طريق السعديين - بلبيس

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل علي الطريق الاقليمي السعديين - ببلبيس أسفر عن وقوع 11 حالة إصابة وجميعهم من محافظة الغربية حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح دون وقوع وفيات وتم خروجهم من مستشفى بلبيس المركزي لتحسن حالتهم الصحية عدا حالة واحدة مصابة بكسر بالفخذ وخلع بمقص الحوض وتم تحويلها لمستشفيات جامعة الزقازيق لتلقى أوجه العلاج اللازم.

وكيل صحة الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي الحادث

وأكدت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أصدر توجيهاته للدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

وقالت المتحدثة الرسمية أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقي بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص قادم من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية بسيارة نقل بالطريق الإقليمي / السعديين أمام قرية النعامنة اتجاه بنها نتج عنه 13 حالة إصابة، وكذلك وقوع حادث تصادم آخر لسيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل نتج عنه 11 إصابة وجميع المصابين من محافظة الغربية دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة.