الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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القبض على السائق المتهم في حادث الطريق الإقليمي بالشرقية

جنازة ضحايا الحادث،
جنازة ضحايا الحادث، فيتو

حادث الطريق الإقليمي،ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية"سعيد.م" 38 عاما مقيم محافظة البحيرة سائق السيارة النقل في واقعة وفاة 7 أشخاص معظمهم من السيدات حيث لاذ سائق النقل بالفرار بعد الحادث المروع كما تم التحفظ على السيارة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

7 جثث على الأسفلت، أسماء ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية (صور)

في مشهد حزين لم تشهده قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية  من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 7 أشخاص معظمهم من السيدات لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة مركز بلبيس.

حزن بقرية كفورنجم الإبراهيمية

واتشحت نساء القرية بالسواد، وسادت حالة من الحزن عقب ومصرع وإصابة عدد من أبناء القرية، ذهبوا سويا للعمل، قاصدين لقمة العيش لتوفير احتياجات أسرهم للعيش الكريم ولم يكن في حسبانهم أنهم سيعودون جثثا هامدة.

غرفة عمليات النجدة 

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 7 أشخاص جثث هامدة وهم كل من:- “منى على إبراهيم، 34 سنة، عاطف يوسف محمد، 50 سنة، رشا سعيد محمد، 22 سنة، أسرار محمد أحمد، 25 سنة، هالة محمد أحمد، 32 سنة، فرجة حسيني عثمان، 32 سنة، كريمة متولي إمام، 35 سنة جميعهم قرية كفور نجم واصابة كل من:-"مروة السيد مصطفى" 32 سنة، كسربالساق اليمنى وكدمات بالظهر، سمر عاطف يوسف، 27 سنة، كدمات شديدة بالجسد، جنا وليد سعيد، 10 سنوات، اشتباه بارتجاج في المخ وجميعهم من قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية وجرى تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثامين ضحايا الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم.

 

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