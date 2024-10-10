خبير بالشأن الإفريقي يكشف أهمية زيارة السيسي لإريتريا

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشأن الإفريقي، ونائب رئيس الجمعية العلمية للشئون الإفريقية: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة هى زيارة نوعية وتاريخية تلبيةً لدعوة الرئيس "أسياس أفورقي".

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن أهمية الزيارة الرئاسية تأتي في ضوء العديد من الاعتبارات كالتالي:

1. تكريس دبلوماسية القمة التي دشنها السيد الرئيس تجاه دول القارة الأفريقية، حتى أصبحت أفريقيا الدائرة الأولى في الزيارات الرئاسية الرسمية.



2. تعد الزيارة هي أول زيارة لرئيس مصري إلى إريتريا، وهو نهج نوعي كرره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أكثر من دولة " أنجولا وموزمبيق والنيجر".



3. طبيعة التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، خاصة تهديد أمن الممرات المائية في البحر الأحمر وباب المندب، علاوة على تهديد وحدة وسيادة الصومال.



4. ارتباط مصر وإريتريا بآلية دول جوار السودان، وسعي القاهرة لإيقاف الحرب في السودان، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه.



أزمات منطقة القرن الإفريقي

وواصل حديثة قائلا من المرجح أن تكرس الزيارة الرئاسية من نمط التنسيق الثنائي المصري الإريتري في السنوات الأخيرة، حيث قام الرئيس أفورقي بنحو 16 زيارة لمصر، علاوة على الدور المصري لدعم وبناء الكوادر الإريترية في العديد من المجالات في ضوء الاهتمام المصري الكبير بأزمات منطقة القرن الأفريقي، خاصة بعد توقيع اتفاق عسكري مع الصومال مؤخرًا، وزيارة الرئيس الصومالي لأسمرة مؤخرًا، من المتوقع تكثيف التنسيق بين مصر والصومال وإريتريا لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم سيادة دولة الصومال في مواجهة التدخلات الخارجية.