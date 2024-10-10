وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وتأتى زيارة الرئيس السيسي عقب لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيريه من الصومال وإريتريا أحمد معلم فقي وعثمان صالح على التوالي، في اجتماع ثلاثي مؤخرا على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلف آنذاك بأن الاجتماع أكد على التنسيق رفيع المستوى والإرادة السياسية للدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة كما أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه واتفقوا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة مستفيدين من روابط الأخوة والصداقة القوية بين شعوبهم وحكوماتهم فضلًا عن تقارب وجهات النظر والمواقف.

وجاء هذا اللقاء الثلاثي بعد زيارة وزير الخارجية عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل مؤخرا والتقوا مع الرئيس الإريتري واتفق الجانبان خلال لقائهما على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

كما أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. ويأتي هذا اللقاء أيضا بعد تصريح وزارة الخارجية الصومالية الذي تتهم فيه اثيوبيا بشحن أسلحة إلى بنتو لاند ودعت حلفائها في المنطقة لإدانتها.

وخلال اللقاء سلم رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس أفورقي تركزت على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى جانب مناقشة التطورات السياسية والأمنية الإقليمية.

ووقعت مصر اتفاقية عسكرية مع الصومال في أغسطس الماضي لدعم قدرة الصومال على حماية وحدته وسيادته على أراضيه بحسب تصريحات المسؤولين.

كما وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أسمرة أمس الأربعاء وكان في استقباله نظيره الإريتري أسياس أفورقي حيث كشفت تقارير أن أن زيارة الرئيس الصومالي إلى أسمرة هدفها المشاركة في قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا.

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