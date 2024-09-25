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سياسة

أستاذ دراسات أفريقية: دعم مصر للصومال عسكريا يقطع الطريق أمام أطماع إثيوبيا

سالى توفيق،فيتو
سالى توفيق،فيتو

قالت الدكتورة سالي توفيق، رئيس قسم السياسة بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن المخططات الإثيوبية داخل منطقة القرن الأفريقى وتحديدا الصومال تكشف عن نوايا  الحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد داخل منطقة القرن الأفريقى بدليل رفضها للاتفاقية الدفاعية بين مصر والصومال، وتخطط مصر لإرسال ما يصل إلى 5000 جندي للانضمام إلى قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال في نهاية العام، مع نشر 5000 آخرين بشكل منفصل.
 

المزاعم الإثيوبية لإرباك المشهد الصومالى 

 

وقالت الدكتورة سالي توفيق فى تصريح لـ فيتو: الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة آبي احمد مع جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا في يناير وصفت من جانب الحكومة الصومالية بأنها عمل “عدواني”، في الوقت الذي اعتبرت فيه إثيوبيا، بصيغة غير مباشرة، أن التقارير عن دعم مصر للصومال بشحنات أسلحة، بمثابة "تهديد لأمنها القومي، ومحاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي"، وتعتبر الخطوة المصرية حصارا لمنع إثيوبيا من الوصول إلى حلمها بمنفذ على البحر، بعدما أصبح سد النهضة أمرا واقعا.
 

المساعدات المصرية للصومال 

 

وواصلت حديثها قائلة: مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال هي الأولى منذ أكثر من 40 عاما، وجاء ذلك بعد تعميق العلاقات بين البلدين، إثر توقيع إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يسمح لأديس أبابا بالحصول على منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلال الإقليم.
واعتبرت مقديشو هذا الاتفاق تعديًا على سيادتها وأكدت عملها على عرقلته بكل السبل
وفي أعقاب تقرير وصول الأسلحة المصرية إلى الصومال، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا شديد اللهجة، ورغم أنها لم تذكر مصر بالاسم، فإنها حذرت مما وصفته بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي التي "تهدد" أمنها القومي، معتبرة أن الصومال "تتواطأ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة".
 

مساعي إثيوبيا للحصول للحصول على منفذ بالبحر الأحمر

 

وتابعت رئيس قسم السياسة بكلية الدراسات الأفريقية العليا: "إثيوبيا تراقب  التطورات في منطقة القرن الأفريقي التي قد تهدد أمنها القومي، وعبّرت عن قلقها من تحوّل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة باسم ومهمة جديدتين تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، معتبرة أن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى "المجهول"، وإثيوبيا تسعى لأن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، ووجود مصر في صف الصومال ودعمها عسكريا لها، سيقطع الطريق بشكل أو بآخر أمام أهداف أديس أبابا".

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اثيوبيا الصومال القرن الإفريقى الاتحاد الأفريقي سواحل البحر الاحمر

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