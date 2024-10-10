زكى عبد الفتاح: زعلان على محمد الشناوي، وأحمد أفضل موهبة

كشف زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أنه لابد من موافقة مسئولى النادى الأهلى والجهاز الفنى على رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة لأحد الأندية للمشاركة فى المباريات واكتساب الخبرات.

وأوضح زكى عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "أحمد الشناوى حارس مرمى أفضل موهبة فى حراسة المرمى ظهرت عقب إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق ولكن عقلية اللاعب سبب تراجعه حيث كان يمتلك عرض احتراف منذ 10 سنوات إلى نادى ريال بيتيس الإسبانى مقابل 950 ألف جنيه إسترليني ولكن فضل الانتقال إلى الزمالك فى ذلك التوقيت بسبب الحصول على مليون جنيه من رئيس النادي وقدمت له النصيحة للاحتراف وعدم قدومه إلى منتخب مصر فى ذلك التوقيت بسبب وجود عبد الواحد السيد".

وأشار زكى عبد الفتاح "لا يوجد رؤية فى الرياضة المصرية ومحمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك عقليته غير مضبوطه أيضا وأنا داعم لتجربة حسام حسن مع منتخب مصر ولدى حالة عشق للتوأم ولدى تعجب فى أمر واحد فقط هو عدم منح مصطفى شوبير فرصة للمشاركة فى مباريات الفراعنة الماضية رغم تألقه مع فريق الأهلى الفترة الأخيرة".

وتابع زكى عبد الفتاح: "زعلان على محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وهناك فارق بين الوطنية والأنانية أثناء تواجد عصام الحضرى وعن تفاوض فريق الأرسنال الإنجليزى معه أثناء تألقه مع منتخب مصر كذب".

وأختتم زكى عبد الفتاح حديثه قائلا: "المدرب الأمريكى برادلى يتولى قيادة أحد الأندية النرويجية حاليا وظروف أسرية منعت تواجدى معه ورفض أيضا تولى تدريب منتخب النرويج أكثر من مرة".

زكي عبد الفتاح

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

كما حدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.