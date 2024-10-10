أخبار الأهلي، مفاجأة كولر ومصير ملف المهاجم الجديد وتشكيل السوبر

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الأهلي، حدد نادي العين الامارتي موعد مبدئي للوصول إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم ٢٩ أكتوبر الجاري في كأس انتركونتيننتال.

وقالت مصادر إن بعثة العين الإماراتي ستصل يوم ٢٧ من الشهر الجاري إلي القاهرة استعدادا للمباراة.

كما تم تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية. كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

وتم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية. فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

ويجهز مارسيل كولر مفاجأتين في تشكيل الأهلي لمنافسات السوبر المحلي في الإمارات التي تنطلق يوم ٢٠ أكتوبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر بالفريق ان كولر سيدفع بعمر الساعي أساسيا في خط الوسط والمغربي أشرف داري في الخط الدفاعي.

وأوضح أن أشرف داري سيتواجد علي حساب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي عاد امس للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد.

استفسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسؤلي النادي عن مصير المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري.



كولر يرغب في الوقوف على الأمر قبل السفر إلى الامارات من أجل تحديد الموقف بشأن شكل هجوم الفريق وهل سيكون هناك تحديثات ام سيخوض البطولة بنفس القائمة من اللاعبين في الخط الهجومي.

كما منح محمود كهربا مهاجم الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وعدا بتقديم نسخة جديدة منه بداية من السوبر المحلي.



رمضان عقد جلسة مع كهربا في التتش وقال له (إنت لسه عندك كتير ومحتاج تركز الفترة الجاية عشان تعوض إللي فات)

وقال كهربا للمدير الرياضي انه واجه أزمة في مسألة المشاركة والحصول على فرصته سواء قبل رحيل موديست أو حتي بعد رحيله ومع تألق وسام أبو علي.



رمضان أكد للاعب ان الفريق لديه ارتباطات كثيرة الفترة القادمة ومحتاج كل اللاعيبن وكهربا وعده بالالتزام وأنه هيرجع لمستواه ويكون عنصر مؤثر في صفوف الفريق.

من جانب آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى:محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال واشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي بديل محمد هاني في قيادة الجبهة اليمني للأهلي حيث سيتواجد عمر كمال اساسيا في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري على أن يتواجد جواره رامي ربيعة مدافع الفريق.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بعمر الساعي أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

و تعاقد الأهلي مع عمر الساعي قادما من صفوف الإسماعيلي مقابل خمسين مليون جنيه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏