ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وبحوزتهما 11 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية وإدارتهما لورشة لتصنيعها وإتخاذهما من منزل أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 11 فرد محلى - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.