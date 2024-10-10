كولر يجهز مفاجأتين في السوبر المحلي

الأهلي، يجهز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأتين في تشكيل الفريق لمنافسات السوبر المحلي في الإمارات التي تنطلق يوم ٢٠ أكتوبر الجاري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر بالفريق إن كولر سيدفع باللاعب عمر الساعي أساسيا في خط الوسط والمغربي أشرف داري في خط الدفاع.

وأوضح أن أشرف داري سيتواجد على حساب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي عاد أمس للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد.

استفسر مارسيل كولر من مسئولي النادي عن مصير المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويرغب كولر في الوقوف على الأمر قبل السفر إلى الإمارات من أجل تحديد الموقف بشأن شكل هجوم الفريق وهل سيكون هناك تحديثات أم سيخوض البطولة بنفس القائمة من اللاعبين في الخط الهجومي.

كما منح محمود كهربا مهاجم الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وعدا بتقديم نسخة جديدة منه بداية من السوبر المحلي.



وعقد رمضان جلسة مع كهربا في استاد التتش، وقال له “أنت لسه عندك كتير ومحتاج تركز الفترة الجاية عشان تعوض إللي فات”.

ورد كهربا على المدير الرياضي، قائلا أنه “واجه أزمة في مسألة المشاركة والحصول على فرصته سواء قبل رحيل موديست أو حتي بعد رحيله ومع تألق وسام أبو علي”.



رمضان أكد للاعب أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة الفترة القادمة ومحتاج كل اللاعبين وكهربا وعده بالالتزام وأنه سيرجع لمستواه ويكون عنصر مؤثر في صفوف الفريق.

من جانب آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

استقر مارسيل كولر على بديل محمد هاني في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي حيث سيتواجد عمر كمال أساسيا في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى:محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال واشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏