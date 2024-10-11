الإمبابى: الحوافز الضريبية تنعكس ايجابا على القطاع الصناعي والاستثماري فى مصر

أكد إبراهيم الإمبابي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية رئيس شعبة الدخان، باتحاد الصناعات، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري فى مصر وسوف تنعكس عليهما بشكل ايجابى، لافتا الى أن الحوافز تعد إشارة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تعمل على توفير بيئة استثمارية داعمة.

وأعلن وزير المالية تفاصيل الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية والذي تعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي منها على سبيل المثال لا الحصر" أنه لأول مرة، يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط

كما تتضمن الحوافز "الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية. وان مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

كما أكد أن الحوافز الضريبية ومنظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وانه لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات. فهذه الحوافز اتجاه ايجابى من الدولة لدعم القطاع الخاص

وأضاف الامبابى فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية تعد خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما انها تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر،وسوف تساهم فى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا.

القطاع الصناعي بحاجة ماسة الى مزيد من المبادرات لدعم القطاع

وأعرب عن شكره وزير المالية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا أنها تعكس توجه الحكومة نحو تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي. لافتا الى إننا بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات

الحوافز الضريبية سوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمصانع

وأضاف الامبابى أن الحوافز الضريبية سوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمصانع، مما يتيح لها بيئة عمل مستقرة وتنافسية. لافتا الى ان هذا بالطبع سوف ينعكس على قطاع الصناعات الغذائية والذى يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والانتاجية فى مصر وذلك من خلال تحسين أدائها وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

واوضح الامبابى ان هذه القرارات تأتي في توقيت حاسم لدعم الصناعات الوطنية، وتعزز من قدرة الشركات والمصانع على التوسع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات

وقال إن الحوافز الضريبية هي اعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الانتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولًا للرفاهية المنشودة.