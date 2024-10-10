سياحة الأقصر تطالب الوزراء بربط مطارات البحر الأحمر وأسوان بالأقصر

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، إن زيارة "مدبولي" للأقصر تؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع المصري من قبل المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، وكافة الجهات المعنية.

زيارة رئيس الوزراء إلى الأقصر

وطالب رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، بالعمل على ربط الأقصر بالمقاصد السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم واسوان، برحلات طيران منتظمة، وتقديم مزيد من الحوافز لجذب رحلات الطيران العارض، وذلك من أجل خدمة القطاع السياحي.

ورحبت الغرف السياحية والعاملون بالقطاع السياحي بمحافظة الأقصر، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي يقوم بها للمحافظة اليوم الخميس.

ووجه "عجمي" الشُكر لرئيس الوزراء ولوزراء الحكومة المعنيين بالقطاع السياحي، على جهودهم المبذولة من أجل تطوير القطاع السياحي بالبلاد، وجذب مزيد من السياح، وعبّر عن سعادته بزيارة "مدبولي" ومرافقيه من السّادة الوزراء، وما يتضمنه برنامج الزيارة من جولة في البر الغربي ومناطقه الأثرية والسياحية.

كما وجّه الشُكر لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وأشاد بجهوده في خدمة القطاع السياحي والمواطني الأقصر، ووصف قرار اختياره محافظًا للأقصر بأنه "أجمل هديّة قدمتها الحكومة للأقصر".

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