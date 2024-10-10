تنظيم ندوات للتوعية السياحية بمدارس دمياط (صور)

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، عددا من ندوات التوعية السياحية والأثرية بعدد من مدارس المحافظة بالإضافة إلى زيارة الاماكن الاثرية والسياحية واهم المشروعات القومية داخل المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "تاريخنا هويتنا".

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واستمرارًا فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تعريف طلاب المدارس في دمياط بأهم المشروعات القومية داخل المحافظة

وعُقدت ندوة بمدرسة الجربى الاعدادية للبنات بمدينة رأس البر بحضور ٤٠ طالبة وندوة أخرى بمدرسة اللغات الابتدائية المشتركة بمدينة رأس البر بحضور ٦٠ طالبا وطالبة.

وقد تضمنت فاعليات الندوات للتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصرى" وأهدافها للاستثمار البشرى ورفع الوعى السياحي والأثري للطلاب، وأهم المشروعات القومية داخل المحافظة من خلال إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهم الأنماط السياحية والعائد من النشاط السياحى والتعريف بأهم الأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة دمياط، وتم توزيع الهدايا التشجيعية على الطلاب.

ندوة تعريفية بمدرسة اللغات الابتدائية المشتركة بمدينة رأس البر

انطلاق حملة "وعيك السكاني يهمنا" بعدد من مدارس دمياط

وفي سياق متصل، انطلقت حملة "وعيك السكاني يهمنا" بعدد من المدارس وذلك بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ومديرية الأوقاف، حيث تم تنظيم ندوة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بمركز كفر سعد حضرها عدد ٥٥ طالبة، وتناولت الندوة المشكلة السكانية وآثارها علي التنمية وعلي موارد الدولة والزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتاة والمجتمع وأهمية تعليم الفتيات واضرار التسرب من التعليم والأمية.

ندوة تعريفية ضمن مبادرة " تاريخنا هويتنا"

كما نظم مركز التنمية البشرية دورة التنمية البشرية ورؤية مصر 2030 والتي تناولت أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 والمبادئ الحاكمة والممكنات لتحقيق خطة مصر وأهداف خطة مصر 2030 وعلى هامش الدورة عُقدت ندوة توعوية عن دور أفراد المجتمع فى تحقيق التنمية المستدامة والجهود التى بذلتها مصر لتحقيق خطة 2030، وفى نهاية فعاليات الدورة قدم المركز خطابات نهاية الدورة للمتدربين الذين مثلوا مديريات الخدمات والمجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة وبحضور 27 متدربا.