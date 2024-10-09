الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة " بداية" بـ قرية المرابعين في كفر سعد

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان

 أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد جولة ميدانية لمتابعة خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي انطلقت  فعالياتها اليوم بقرية المرابعين بمركز كفر سعد.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، 

قافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية 

 

وأطلقت مديرية الصحة قافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، وشاركت مديرية التربية والتعليم بفعالية قدمها  الطلاب لتقديم عرض تقديمي بمناسبة حرب أكتوبر وكذلك تم عمل ندوة  توعوية في مدرسة المرابعين المشتركة الإعدادية، كما قام المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بعمل ندوة عن التربية الإيجابية حضرها عدد ٧٥ مستفيدا.

خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

الأوقاف تنظم ندوة توعوية جاءت بحضور١٠٠ مستفيد

 

وأطلقت مديرية الأوقاف ندوة توعوية جاءت بحضور ١٠٠ مستفيد، ونفذت الإدارة المركزية للمعاهد الازهرية  ندوة توعوية جاءت بحضور ٩٠ فردا، وشاركت وحدة السكان بالفعاليات بندوة تحدثت فيها  حول الانتماء للوطن  بحضور ٧٥ فردا، ونظم فريق التثقيف الصحي بالإدارة الصحية ندوة عن التربية والإيجابية بحضور عدد ١٥٠ مستفيدا،

خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

مديرية العمل تنظم ندوة عن السلامة والصحة المهنية بعدد حضور ١٥٠ مواطنا 

 ونفذت مديرية العمل ندوة عن السلامة والصحة المهنية بعدد حضور ١٥٠ مواطنا، بينما أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة توعوية كما قامت القوات المسلحة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وتم توزيع عدد ٧٥ كرتونه مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وشاركت مديرية الزراعة ب ندوة عن المحاصيل الزراعية  الشتوية  بحضور  عدد ١٥٠ مستفيدا،

خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

 قافلة بيطرية شاملة الكشف بالسونار علي الحيوانات بعدد ٣٦٧٧ حالة علاج وكشف مجانى  طيور وماشية

 

 وأطلقت مديرية الطب البيطري  قافلة بيطرية شاملة وعمل ندوات إرشادية بحضور عدد ٨٠ مستفادا وتم خلالها الكشف بالسونار علي الحيوانات بعدد ٣٦٧٧ حالة علاج وكشف مجانى  على الطيور والماشية، علاوة على جهود مديرية الشباب والرياضة ضمن حملة بشبابها وندوه توعوية جاءت بحضور عدد ١٠٠مستفيد، هذا الى جانب تم توزيع الهدايا علي الأطفال وتواجد المكتبة المتنقلة وتم خلالها تنفيذ أنشطة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكذلك سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإطلاق هيئة  الإسعاف لندوة استهدفت الطلاب للتعريف بسبل الإسعافات الأولية، وأيضًا تواجد سيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

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